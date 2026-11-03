Полісся припинило співпрацю з Хацкевичем

Житомирське Полісся ухвалило рішення завершити співпрацю із віцепрезидентом клубу Олександром Хацкевичем.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Як зазначається, цей крок пов'язаний із запровадженням Наглядової ради. Новостворений орган повинен посилити взаємодію між ключовими напрямами роботи клубу, зробити комунікацію ефективнішою та сприяти своєчасному й узгодженому ухваленню рішень.

Керівництво житомирян не вбачає доцільним продовжувати співпрацювати із Хацкевичем після оновлення структури клубу.

"У межах оновлення структури клубу посада віцепрезидента, яку обіймав Олександр Хацкевич, у новій моделі не передбачена. У зв'язку з цим він завершує роботу у ФК Полісся", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що білоруський спеціаліст доєднався до Полісся у вересні минулого року. До цього він понад рік перебував без роботи.

Протягом тренерської кар'єри Хацкевич очолював київське Динамо, національну збірну Білорусі, польський Заглембє Сосновець, кіпрську Карміотіссу, російський Ротор, а також білоруські Вітебськ та Динамо Мінськ.