Хацкевич – про долю Реброва у збірній України: Він був нападником – от на нього всі й нападають

Віцепрезидент житомирського Полісся Олександр Хацкевич висловився щодо майбутнього Сергія Реброва на чолі збірної України з футболу.

Його цитує Sport.ua.

За його словами, наставник повинен сам прийняти для себе правильне рішення.

"Цілком зрозуміло, що результат для тренера – це найголовніше. Він був нападником – от на нього всі й нападають", – наголосив Хацкевич.

Колишній головний тренер київського Динамо додав, що у цій ситуації Реброву потрібно втримати цей удар.

"У цій ситуації треба вміти тримати удар – і я впевнений, що Ребров з цим впорається. У нього ще будуть гучні перемоги у тренерській кар'єрі. Можливо, йому потрібно системно працювати на командному рівні. Працюючи із збірною України, він старався, та, на жаль, результату не було", – відповів ексасистент коуча "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що Ребров очолює українську збірну з літа 2023-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 33 матчі: 15 перемог, 8 мирових та 10 поразок.

51-річний коуч не виконав жодного поставленого завдання перед Україною, а його чинний контракт розрахований до кінця липня 2026-го.

Нещодавно "синьо-жовті" провалилися у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026, програвши 1:3 Швеції. Підопічні Реброва втратили чергові шанси, аби вийти на Мундіаль.

31 березня збірна України зіграє товариську гру проти Албанії, яка у своєму півфіналі програла Польщі 1:2. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що легенда Динамо Київ Максим Шацьких заступився за Реброва.