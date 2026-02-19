Колишній гравець Марселя очолив французький клуб
Французький Марсель призначив Хабіба Беє на посаду головного тренера, яку до звільнення обіймав Роберто Де Дзербі.
Про це повідомляє сайт клубу.
"Олімпійці" повернули до структури ексгравця команди. Протягом 2003-2007 років колишній правий захисник виступав за французький колектив. У футболці Марселя Беє провів 174 матчі (2 голи та 7 асистів).
Гранд не розголошує деталей співпраці. Натомість портал Transfermarkt інформує, що контракт Беє із французами розрахований до кінці червня 2027-го.
За спиною 48-річного спеціаліста є досвід роботи у трьох клубах – Пуассі (асистент) Ред Старі (107 ігор) та Ренні (39 зустрічей). Якраз Ренн, який звільнив його з посади головного наставника 9 лютого 2026 року, став його крайнім колективом до приходу у Марсель.
Раніше повідомлялось, що "олімпійці" хотіли бачити біля свого керма екскоуча мадридського Реала Хабі Алонсо. Однак іспанець відхилив пропозицію клубу Ліги 1.
Марсель після 22-х турів посідає четверте місце у турнірній таблиці Ліги 1-2025/26, набравши 40 балів. Відставання від лідера сезону, яким є Ланс, складає 12 очок.
Дебют Беє на чолі Марселя припаде на п'ятницю, 20 лютого, коли клуб зіграє виїзний матч французьої першості проти Бреста. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом).