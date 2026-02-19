Українська правда
Колишній гравець Марселя очолив французький клуб

Софія Кулай — 19 лютого 2026, 07:24
Хабіб Беє
x.com/OM_English

Французький Марсель призначив Хабіба Беє на посаду головного тренера, яку до звільнення обіймав Роберто Де Дзербі.

Про це повідомляє сайт клубу.

"Олімпійці" повернули до структури ексгравця команди. Протягом 2003-2007 років колишній правий захисник виступав за французький колектив. У футболці Марселя Беє провів 174 матчі (2 голи та 7 асистів).

Гранд не розголошує деталей співпраці. Натомість портал Transfermarkt інформує, що контракт Беє із французами розрахований до кінці червня 2027-го.

За спиною 48-річного спеціаліста є досвід роботи у трьох клубах – Пуассі (асистент) Ред Старі (107 ігор) та Ренні (39 зустрічей). Якраз Ренн, який звільнив його з посади головного наставника 9 лютого 2026 року, став його крайнім колективом до приходу у Марсель.

Раніше повідомлялось, що "олімпійці" хотіли бачити біля свого керма екскоуча мадридського Реала Хабі Алонсо. Однак іспанець відхилив пропозицію клубу Ліги 1.

Марсель після 22-х турів посідає четверте місце у турнірній таблиці Ліги 1-2025/26, набравши 40 балів. Відставання від лідера сезону, яким є Ланс, складає 12 очок.

Дебют Беє на чолі Марселя припаде на п'ятницю, 20 лютого, коли клуб зіграє виїзний матч французьої першості проти Бреста. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом).

