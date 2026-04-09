Марсель презентував новий логотип клубу

Олімпік Марсель провів презентацію нового клубного логотипу.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Новий логотип виконаний у більш сучасному та мінімалістичному стилі.

"Цей новий логотип, результат внутрішнього творчого процесу, є результатом ретельної роботи, що поєднує історію клубу із сучасним баченням його візуальної ідентичності. Новий логотип Марселя спирається на основоположні символи ідентичності клубу.

Його графічна конструкція побудована на поєднанні кількох періодів візуальної історії клубу, об'єднуючи та переосмислюючи культові елементи з його колишніх гербів: серед них біле кільце, натхненне логотипом 1973 року, структура літери "М", успадкована від герба 1899 року, вигини та динамічні лінії, знайдені в логотипі 1986 року, та культове подвійне кільце з герба 1993 року", – сказано в заяві клубу.