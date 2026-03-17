Ювентус цікавиться скандальним англійським вінгером
Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні англійського вінгера Марселя Мейсона Грінвуда.
Про це повідомляє Goal.com.
За їхньою інформацією, керівництво туринського клубу хоче виправити незбалансованість атаки команди. На лівому фланзі блискуче діє Кенан Їлдиз, у той час як на позиції правого вінгера співставного за класом гравця у Ювентусі немає. Саме цей дисбаланс хочуть виправити за допомогою підписання Грінвуда.
Сам 24-річний англієць готовий перебратися в Турин. Сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2029 року.
У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 25 голів і 8 асистів у 38 матчах за Марсель у всіх турнірах. Минулого року ним цікавилася Барселона.