Ювентус цікавиться скандальним англійським вінгером

Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні англійського вінгера Марселя Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, керівництво туринського клубу хоче виправити незбалансованість атаки команди. На лівому фланзі блискуче діє Кенан Їлдиз, у той час як на позиції правого вінгера співставного за класом гравця у Ювентусі немає. Саме цей дисбаланс хочуть виправити за допомогою підписання Грінвуда.

Сам 24-річний англієць готовий перебратися в Турин. Сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2029 року.

У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 25 голів і 8 асистів у 38 матчах за Марсель у всіх турнірах. Минулого року ним цікавилася Барселона.