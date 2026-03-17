Ювентус цікавиться скандальним англійським вінгером

Олег Дідух — 17 березня 2026, 12:46
Туринський Ювентус зацікавлений у підписанні англійського вінгера Марселя Мейсона Грінвуда.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, керівництво туринського клубу хоче виправити незбалансованість атаки команди. На лівому фланзі блискуче діє Кенан Їлдиз, у той час як на позиції правого вінгера співставного за класом гравця у Ювентусі немає. Саме цей дисбаланс хочуть виправити за допомогою підписання Грінвуда.

Сам 24-річний англієць готовий перебратися в Турин. Сума трансферу може скласти близько 50 мільйонів євро. Контракт гравця діє до літа 2029 року.

У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 25 голів і 8 асистів у 38 матчах за Марсель у всіх турнірах. Минулого року ним цікавилася Барселона.

Де Дзербі вважає, що Грінвуд має потенціал виграти Золотий м'яч
Де Дзербі розкритикував свого гравця, який зробив дубль у ЛЧ
Барселона лідирує в боротьбі за Грінвуда
Скандальний ексвінгер Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Роналду
Інтер розглядає скандального вінгера як альтернативу Лукману

