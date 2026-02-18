Алонсо отримав пропозицію з Франції

Колишній головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо міг продовжити свою кар'єру у Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

Марсель вбачав у фахівцю заміну Роберто Де Дзербі, якого нещодавно було звільнено із посади головного наставника клубу Ліги 1. Однак 44-річний коуч відхилив пропозицію.

За інформацією джерела, Алонсо відмовився від роботи через нестабільну ситуацію у Марселі. Фаворитом на тренерське крісло "олімпійців" є Хабіб Беє, який до лютого 2026-го очолював Ренн.

Раніше повідомлялось, що іспанський спеціаліст може опинитись на чолі Манчестер Сіті, ставши наступником Пепа Гвардіоли в англійському гранді.

Нагадаємо, що Алонсо було звільнено із "Королівського клубу" після поразки команди у фіналі Суперкубку Іспанії від каталонської Барселони (2:3).

Мадридський клуб під його керівництвом провів лише 34 матчі (24 перемоги, 4 нічиї та 6 поразок). Також попрацював на чолі Реал Сосьєдад В (98 ігор) та леверкузенського Баєра (140 поєдинків), якого привів до чемпіонства німецької Бундесліги.