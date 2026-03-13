Марсель мінімально обіграв Осер у 26 турі Ліги 1

Матч Марсель – Осер відкрив програму 26 туру французької Ліги 1 поточного сезону-2025/26.

Перший тайм поєдинку, який відбувся 13 березня, минув без голів, однак уболівальники побачили три жовті картки.

Натомість перший м'яч у поєдинку був забитий лише на 79-й хвилині. Його автором став алжирський нападник "олімпійців" Амін Гуірі. Саме його результативний удар став першим та єдиним у зустрічі, який приніс домашню перемогу Марселю.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

26 тур, 13 березня

Марсель – Осер 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 79 Гуірі

Ця мінімальна звитяга дозволила Марселю набрати вже 49 балів. "Олімпійці" замикають трійку лідерів турнірної таблиці Ліги 1, тоді як Осер із 19 очками йде на 16-й позиції серед 18 учасників французької першості.

Нагадаємо, що у неділю, 15 березня, Ліон Романа Яремчука зіграє на виїзді проти Гавра. Початок – о 15:15 (за київським часом). Напередодні команда Паулу Фонсеки розписала нічию 1:1 у першому матчі з іспанською Сельтою у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2025/26.