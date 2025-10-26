Алонсо прокоментував бурхливу реакцію Вінісіуса на свою заміну

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про реакцію Вінісіуса Жуніора на його заміну в переможному матчі з Барселоною.

Слова фахівця передає ESPN.

"Зараз я зосереджусь на тих позитивних моментах, які Віні продемонстрував у грі. Ми, звісно, поговоримо про те, що сталось, але я не хочу зараз приділяти цьому великої уваги.

Жуніор вніс великий внесок у перемогу. Важливо бути конкурентоспроможним, а про все інше ми поговоримо із ним особисто", – розповів Алонсо.

Нагадаємо, Вінісіус залишив поле на 72-й хвилині матчу – замість нього на полі з'явився Родріго. Вінгер не зрозумів цього рішення Алонсо та почав висловлювати невдоволення ще на полі – гравець декілька разів перепитав, чи його змінюють, потім сміявся та кричав. Жуніор продовжив свій емоційний сплеск вже на лаві для запасних, ігноруючи при цьому самого Алонсо.

Цього сезону хавбек зіграв 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Реал готовий продати Вінісіуса вже цієї зими.