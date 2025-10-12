Українська правда
Реал готовий продати Вінісіуса заради зірки Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 10:44
Вінісіус Жуніор
GQ

Мадридський Реал готовий продати Вінісіуса Жуніора та вкласти гроші у трансфер зірки Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє CaughtOffside. 

"Вершкові" вже зв'язались із представниками норвежця та почали спілкування на предмет можливого переходу. Водночас боси Реала почали планувати продаж Вінісіуса за 250 млн євро в один з саудівських клубів.

Хоча наразі "містяни" категорично відмовились продавати Голанда, у Мадриді не втрачають надії створити його зв'язку з Кіліаном Мбаппе.

Цього сезону форвард зіграв 9 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 12 м'ячів та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює Голанда у 180 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Ерлінг перевершив досягнення Мессі та Роналду.

