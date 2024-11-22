Гвардіола: Кожен раз, коли підписую контракт з Манчестер Сіті, думаю, що це останні 2 роки
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що після кожного підписання контракту з "містянами" думав про короткострокове перебування в команді.
Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Кожного разу, коли я підписую контракт з Манчестер Сіті, я кажу: Гаразд, це останні два роки... і після того, як я підписую ще один контракт, я кажу: "Гаразд, це останні два роки": Гаразд, останні два! І потім, ми все ще тут", – заявив іспанський фахівець.
Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.
53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.
Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.