Гвардіола: Кожен раз, коли підписую контракт з Манчестер Сіті, думаю, що це останні 2 роки

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола заявив, що після кожного підписання контракту з "містянами" думав про короткострокове перебування в команді.

Слова іспанського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Кожного разу, коли я підписую контракт з Манчестер Сіті, я кажу: Гаразд, це останні два роки... і після того, як я підписую ще один контракт, я кажу: "Гаразд, це останні два роки": Гаразд, останні два! І потім, ми все ще тут", – заявив іспанський фахівець.

🔵 Pep Guardiola: “Every time I sign the contract at Man City I say: Ok, this is the last two years… and after I sign another contract I say: Ok, the last two!”.



“And then, still we are here”. pic.twitter.com/HIN8GivXhL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2024

Гвардіола очолює Манчестер Сіті з літа 2016 року. За цей час із командою він виграв 18 трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона АПЛ та перемога в Лізі чемпіонів 2023 року.

53-річний іспанський фахівець погодився підписати новий контракт з Манчестер Сіті ще кілька днів тому. Раніше повідомлялося про те, що в новому контракті Гвардіоли не буде прописана опція дострокового припинення співпраці.

Зазначимо, що сторони підписали новий контракт у непростий момент: чемпіони Англії програли чотири матчі поспіль в усіх турнірах, це найгірша серія в тренерській кар’єрі іспанського фахівця.