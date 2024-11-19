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Гвардіола прийняв рішення щодо майбутнього у Манчестер Сіті

Олександр Булава — 19 листопада 2024, 23:03
Гвардіола прийняв рішення щодо майбутнього у Манчестер Сіті
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола погодився підписати новий контракт з "містянами".

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Угода буде розрахована на один рік та буде матиме опцію продовження ще на 12 місяців.

Гвардіолу було призначено на посаду головного тренера англійського клубу у 2016 році. Чинна угода тренера з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.

Під керівництвом 53-річного спеціаліста "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії, а також вигравали Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може очолити національну збірну Бразилії.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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