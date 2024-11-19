Гвардіола прийняв рішення щодо майбутнього у Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола погодився підписати новий контракт з "містянами".

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

Угода буде розрахована на один рік та буде матиме опцію продовження ще на 12 місяців.

Гвардіолу було призначено на посаду головного тренера англійського клубу у 2016 році. Чинна угода тренера з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.

Під керівництвом 53-річного спеціаліста "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії, а також вигравали Лігу чемпіонів.

🚨 Pep Guardiola agrees new one-year contract as Manchester City manager + option of additional 12 months, reports @SamLee. Extension commits 53yo Spaniard to more than a decade at #MCFC @TheAthleticFC https://t.co/lLCHMNAxT9 — David Ornstein (@David_Ornstein) November 19, 2024

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може очолити національну збірну Бразилії.