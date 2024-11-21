Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Новий контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті не матиме опції про дострокове припинення співпраці

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 15:15
Новий контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті не матиме опції про дострокове припинення співпраці
Жузеп Гвардіола
Sky Sports

У новому контракті Жузепа Гвардіоли з Манчестер Сіті не буде опції про розрив угоди в разі виключення клубу з АПЛ, якщо незалежна комісія визнає його винним у фінансових порушеннях.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно з'явилася інформація, що іспанський фахівець погодився продовжити контракт з "містянами" на один рік.

Але у той же час зараз розглядається справа щодо 115 ймовірних порушень клубу. І якщо Сіті визнають винним у порушенні фінансових правил, його можуть виключити з АПЛ.

"Я думаю, що в клубі існує елемент облогового менталітету щодо 115 звинувачень, висунутих АПЛ за ймовірні фінансові порушення. Пеп – людина, якій довелося відповідати на всі запитання ЗМІ щодо цих звинувачень. Більше ніхто в клубі не говорить, Пеп – єдиний. Він зіштовхується з цим щотижня.

Він поводиться спокійно, але, звичайно, він врахує звинувачення у своїх роздумах щодо продовження контракту. У нього таке відчуття, що "всі нас ненавидять, всі проти нас, але ми знаємо, що не зробили нічого поганого", – написав журналіст Sky Sports Бен Ренсом.

Нагадаємо, що раніше президент Астон Вілли Нассеф Савіріс пояснив, чому він вирішив підтримати Манчестер Сіті у його "війні" з Англійською Прем'єр-лігою.
Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

Гвардіола прийняв рішення щодо майбутнього у Манчестер Сіті
Роналдо має намір очолити Федерацію футболу Бразилії та визначився з новим тренером команди
Гвардіола досяг угоди з Манчестер Сіті про продовження контракту
Оприлюднено список претендентів на звання найкращого тренера року
Команда Гвардіоли вперше в історії програла 4 матчі поспіль

Останні новини