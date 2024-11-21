Новий контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті не матиме опції про дострокове припинення співпраці

У новому контракті Жузепа Гвардіоли з Манчестер Сіті не буде опції про розрив угоди в разі виключення клубу з АПЛ, якщо незалежна комісія визнає його винним у фінансових порушеннях.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нещодавно з'явилася інформація, що іспанський фахівець погодився продовжити контракт з "містянами" на один рік.

Але у той же час зараз розглядається справа щодо 115 ймовірних порушень клубу. І якщо Сіті визнають винним у порушенні фінансових правил, його можуть виключити з АПЛ.

"Я думаю, що в клубі існує елемент облогового менталітету щодо 115 звинувачень, висунутих АПЛ за ймовірні фінансові порушення. Пеп – людина, якій довелося відповідати на всі запитання ЗМІ щодо цих звинувачень. Більше ніхто в клубі не говорить, Пеп – єдиний. Він зіштовхується з цим щотижня. Він поводиться спокійно, але, звичайно, він врахує звинувачення у своїх роздумах щодо продовження контракту. У нього таке відчуття, що "всі нас ненавидять, всі проти нас, але ми знаємо, що не зробили нічого поганого", – написав журналіст Sky Sports Бен Ренсом.