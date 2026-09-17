Манчестер Сіті розгромив Норвіч у 1/16 фіналу Кубку ліги

У четвер, 17 вересня, відбувся черговий матч 1/16 фіналу Кубку ліги, у якому Манчестер Сіті розгромив Норвіч.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

"Містяни" забили 2 голи у першому таймі, а довершили справу трьома взяттями воріт суперника у другій 45-хвилинці, на що "канарки" нічим відповісти не змогли.

Дублем у складі Сіті відзначився Флойд Самба, ще по м'ячу оформили Раян Шеркі, Аллан та Раян Макейду. Водночас Раян Аїт-Нурі зробив дві гольові передачі.

Кубок футбольної ліги

1/16 фіналу, 17 вересня

Манчестер Сіті – Норвіч 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Самба, 2:0 – 32 Шеркі, 3:0 – 48 Аллан, 4:0 – 54 Самба, 5:0 – 90 Макейду

Раніше Евертон з Миколенком здолав Вулвергемптон, а Брайтон у запеклій боротьбі переграв МЮ.