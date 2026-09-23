Не буду брехати: ексзірка Манчестер Сіті пояснив, чому погодився перейти в Саудівську Аравію

Півзахисник Аль-Кадісії Тіджані Рейндерс висловився про свій перехід у саудівський клуб з Манчестер Сіті.

Його слова передає Daily Mail.

Нідерландський півзахисник не став вигадувати красивих історій, чому вирішив залишити європейський гранд. Він чесно зізнався, що погодився на трансфер через гроші.

"Після завершення кар'єри я не хочу більше працювати. Звичайно, найімовірніше, мені й після контракту з Манчестер Сіті не довелося б цього робити, але цей перехід дозволяє мені забезпечити майбутнє наступних поколінь моєї родини. Не буду брехати. Підписавши цей контракт, я можу подбати про те, щоб навіть мої онуки були фінансово забезпечені. То чому я мав би відмовлятися?" – сказав Рейндерс.

Зазначимо, що "містяни" отримали за трансфер Тіджані близько 60 млн євро. Нідерландець підписав контракт на чотири роки із зарплатою 20 млн євро за сезон.

У складі Аль-Кадісії півзахисник провів шість матчів. У них він відзначився трьома голами.