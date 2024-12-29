Гвардіола: Найбільше випробування, коли справи йдуть погано, але Сіті повернеться
Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вважає, що його підопічні зуміють подолати кризу та повернутися на попередній рівень гри.
Слова іспанського фахівця передає Sky Sports.
"Відколи я почав свою кар'єру як футболіст, як тренер, я думаю, що кожен з нас, виконуючи свою роботу, хоче догодити людям, хоче працювати добре. Це беззаперечно. Отже, це легко зрозуміти. Найбільше випробування, коли справи йдуть погано. Найбільше випробування, яке я пройшов.
Ми повернемося, і це вже сталося. Але це змушує мене згадати, як добре було в минулому. Можливо, тепер я усвідомлюю, що ми зробили. Тому що іноді у вас бувають травми, і скільки років ми були на вершині це неймовірно, неймовірно послідовними, розумієте?
І головна, основна причина – це наявність семи, восьми важливих травмованих гравців. І через кожні три дні стає важче. Але я бачу команду, дух, як відбулося тренування в середу, наскільки вони зосереджені на всьому, що ми намагаємося робити", – сказав Гвардіола.
Після 17 турів АПЛ "містяни" розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці, набравши 28 очок. Зазначимо, що в останніх 13 матчах підопічні каталонця зазнали дев'ять поразок.
Сьогодні, 29 грудня, підопічні Жузепа Гвардіоли проведуть поєдинок 19 туру Прем'єр-ліги проти Лестера. Зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом.
26 грудня в межах АПЛ Ман Сіті зіграв унічию з Евертоном. Віталій Миколенко привіз пенальті та отримав найгіршу оцінку в складі "ірисок".
Раніше Гвардіола прокоментував невдалі виступи Ерлінга Голанда цього сезону.