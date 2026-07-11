Манчестер Сіті підписав талановитого вінгера Лестера

Вінгер Лестера та юнацької збірної Англії Джеремі Монга став гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба віцечемпіонів Англії.

Контракт із 17-річним англійцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 12,5 мільйона фунтів.

У минулому сезоні на рахунку Монга 1 гол і 2 асисти в 30 матчах за Лестер у всіх турнірах. Вінгер уже провів 10 матчі за юнацьку збірну Англії U-19, голів не забивав.

Напередодні Манчестер Сіті оголосив про підписання голкіпера збірної Північної Ірландії Пірса Чарльза за 3 мільйони євро плюс бонуси. Одразу після цього воротаря відправили в оренду в Квінз Парк Рейнджерс.