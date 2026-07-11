Манчестер Сіті підписав талановитого вінгера Лестера
Джеремі Монга
ФК Манчестер Сіті
Вінгер Лестера та юнацької збірної Англії Джеремі Монга став гравцем Манчестер Сіті.
Про це повідомляє пресслужба віцечемпіонів Англії.
Контракт із 17-річним англійцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 12,5 мільйона фунтів.
У минулому сезоні на рахунку Монга 1 гол і 2 асисти в 30 матчах за Лестер у всіх турнірах. Вінгер уже провів 10 матчі за юнацьку збірну Англії U-19, голів не забивав.
Напередодні Манчестер Сіті оголосив про підписання голкіпера збірної Північної Ірландії Пірса Чарльза за 3 мільйони євро плюс бонуси. Одразу після цього воротаря відправили в оренду в Квінз Парк Рейнджерс.