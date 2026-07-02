Півзахисник збірної Англії перейде в Манчестер Сіті

Півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон перейде до Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба манчестерського клубу.

Футболіст уже пройшов медичний огляд у Канзасі, де розташовується збірна Англії на чемпіонаті світу-2026.

Офіційні формальності щодо переходу 23-річного гравця будуть остаточно завершені після його повернення до Англії.

До Ноттінгем Форест Андерсон приєднався у липні 2024 року. З того моменту англієць захищав кольори команди в 92 іграх, в яких відзначився 6-ма голами та 11-ма результативними передачами.

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50 іграх. За спиною Елліота також є 11 поєдинків за збірну Англії.

Раніше повідомлялося, що Сіті заплатити за Андресона близько 116 мільйонів фунтів стерлінгів (134,66 мільйона євро), що стане рекордним переходом в історії манчестерського клубу. Й це ще сума розрахована без додавання бонусів, з ними загальні витрати можуть стати більшими.

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026. У складі "Трьох Левів" Андерсон встиг відіграти обидва стартові матчі групового етапу цьогорічного мундіалю, а у протистоянні з Хорватією (4:2 – перемога підопічних Томаса Тухеля) 23-річний хавбек відзначився асистом.