Фенербахче підписав захисника Манчестер Сіті

Центральний захисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Натан Аке став гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Умови трансферу та контракту 30-річного нідерландця не розголошуються. Transfermarkt оцінює Аке в 12 мільйонів євро.

Нідерландець виступав за Манчестер Сіті з літа 2020 року, коли захисник був придбаний у Борнмута за 45,3 мільйона євро. З того часу Аке провів за клуб 177 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 3 асистами.

На рахунку Аке 5 голів у 62 матчах за збірну Нідерландів, зокрема, провів 3 поєдинки на чемпіонаті світу 2026 року, де збірна Нідерландів вилетіла в 1/16 фіналу від Марокко.

Нагадаємо, у червні Фенербахче очолив Ісмаїл Картал.