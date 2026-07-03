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Фенербахче підписав захисника Манчестер Сіті

Олег Дідух — 3 липня 2026, 18:50
Фенербахче підписав захисника Манчестер Сіті
Натан Аке
Getty Images

Центральний захисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Натан Аке став гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Умови трансферу та контракту 30-річного нідерландця не розголошуються. Transfermarkt оцінює Аке в 12 мільйонів євро.

Нідерландець виступав за Манчестер Сіті з літа 2020 року, коли захисник був придбаний у Борнмута за 45,3 мільйона євро. З того часу Аке провів за клуб 177 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 10 голами та 3 асистами.

На рахунку Аке 5 голів у 62 матчах за збірну Нідерландів, зокрема, провів 3 поєдинки на чемпіонаті світу 2026 року, де збірна Нідерландів вилетіла в 1/16 фіналу від Марокко.

Нагадаємо, у червні Фенербахче очолив Ісмаїл Картал.

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