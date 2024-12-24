Це стосується всієї команди: Гвардіола став на захист Голанда на тлі невдалих матчів
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував спад форми Ерлінга Голанда, який забив лише один гол в останніх шести матчах.
Слова фахівця наводить пресслужба "містян".
"Це стосується всіх нас, а не тільки одного гравця. Коли Ерлінг був результативним, то це також було завдяки команді.
Він дуже важливий для нас, нам просто треба краще його використовувати.
Хлопці тренуються найкращим чином. Дуже багато маленьких деталей робить нас не настільки добрими, наскільки ми могли б бути", – вважає Гвардіола.
За підсумками 17 зіграних турів Манчестер Сіті знаходиться на сьомому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 27 очок.
Нагадаємо, що поразка від Астон Вілли стала для "містян" дев'ятою в останніх дванадцятих поєдинках.
Раніше Ерлінг Голанд висловив свою підтримку головному тренеру команди.