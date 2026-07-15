Манчестер Сіті націлився на одне з відкриттів ЧС-2026

Центральний півзахисник Лілля та збірної Марокко Айюб Буадді може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Девід Орнштейн.

Буадді став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, після чого інтерес до 18-річного марокканця з боку топклубів став ще сильнішим. Найбільш конкретним є інтерес з боку Манчестер Сіті.

Сам Буадді ще не ухвалив рішення щодо свого майбутнього. Незабаром він вийде з відпустки, після чого обговорить своє майбутнє з Ліллем. Очікується, що французький клуб вимагатиме за свого гравця 100 мільйонів євро. Контракт Буадді з Ліллем діє до літа 2029 року.

Раніше Манчестер Сіті підписав талановитого вінгера Лестера та юнацької збірної Англії Джеремі Монга за 12,5 мільйона фунтів.