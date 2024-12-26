Миколенко отримав найгіршу оцінку серед гравців Евертона за матч проти Манчестер Сіті

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав одну з найнижчих оцінок за матч проти Манчестер Сіті, який відбувся в межах 18 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал Whoscored поставив оборонцю 6.0 балів.

Гірша оцінка лише у захисника Сіті Мануеля Аканджі, який отримав 5,4 бали.

За матч Миколенко привіз пенальті у власні ворота, отримав жовту картку, зррбив 4 виноси, заблокував 2 удари, зробив 1 перехват, двічі зіграв у підкаті, 3 рази був обіграний, здійснив 43 дотики до м'яча, виконав 24 точних паси з 28 (86%), 1 точний довгий пас з 3-х , виграв дві дуелі та заробив два фоли.

У поточному сезоні Миколенко провів 16 матчів на клубному рівні у всіх турнірах і відзначився 1 асистом.