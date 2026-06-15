Реал підписав чемпіона Європи, який грав разом із Мудриком

Іспанський захисник Челсі Марк Кукурелья став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомив офіційний сайт "королівського клубу".

Контракт із колишнім одноклубником Михайла Мудрика підписано до літа 2032 року.

Сума трансферу 28-річного захисника наразі не повідомляється.

У минулому сезоні Кукурелья зіграв 50 матчів на клубному рівні, у яких відзначився одним голом та 4 асистами.

У складі збірної Іспанії вихованець Барселони ставав чемпіоном Європи 2024 року та срібним призером Ліги націй-2024/25.

Під час ігрової кар'єри Кукурелья захищав кольори Барселони Б, Ейбара, Хетафе, Брайтона та Челсі.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Реала став португалець Жозе Моурінью. Фахівець приєднається до "вершкових" 13 липня.