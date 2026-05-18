Збірна Хорватії оголосила заявку на ЧС-2026

Тренерський штаб збірної Хорватії визначився із заявкою команди на чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

🚨🇭🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Croatia's preliminary squad for the World Cup! pic.twitter.com/z2ZIziVxFE — Croatian Football  (@CroatiaFooty) May 18, 2026

Склад збірної Хорватії:

Воротарі: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Доминик Котарський (Копенгаген), Івор Пандур (Галл Сіті).

Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дює Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосип Шутало (Аякс), Йосип Станишич (Баварія), Марин Понграчич (Фіорентина), Мартин Ерлич (Мідтьюлланн), Лука Вушкович (Гамбург).

Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартин Батурина (Комо), Кристиян Якич (Аугсбург), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка).

Нападники: Іван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбуг).

Нагадаємо, Хорватія пройшла кваліфікацію на мундіаль з першого місця групи L, випередивши Чехію, Фарерські острови, Чорногорію та Гібралтар. Хорватська команда жодного разу не програла на цьому етапі: за 8 матчів підопічні Далича здобули 7 перемог та 1 раз зіграли внічию (матч проти Чехії завершився з рахунком 0:0).

Свій перший матч на груповому етапі світової першості хорвати проведуть проти Англії 17 червня (23:00 за київським часом). Далі на підопічних Златко Далича очікують протистояння з Панамою (24 червня о 02:00) та Ганою (28 червня о 00:00).

