Баварія націлилася на зіркового захисника Манчестер Сіті

Олег Дідух — 23 травня 2026, 15:30
Йошко Гвардіол
ФК Манчестер Сіті

Хорватський захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол може продовжити кар'єру в складі мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Goal.com.

За їхньою інформацією, сам Гвардіол готовий до трансферу. В 2021 – 2023 роках хорват виступав за РБ Лейпциг, йому сподобалося життя в Німеччині і він хотів би повернутися в цю країну.

Проте здійснити цей трансфер Баварії буде непросто. Манчестер Сіті вимагає за свого гравця 70 мільйонів євро, чемпіонам Німеччини доведеться продати кількох своїх гравців для того, щоби назбирати необхідну суму.

У поточному сезоні на рахунку Гвардіола 2 голи та 5 асистів у 24 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Напередодні англійський клуб оголосив про відхід головного тренера команди, Жузепа Гвардіоли.

