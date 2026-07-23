Голова Національного олімпійського комітету Італії виступив проти запрошення Гвардіоли в збірну

Президент Національного олімпійського комітету Італії Лучано Буонфільйо заявив, що не хоче бачити на посаді головного тренера своєї збірної Жузепа Гвардіолу, оскільки він є іноземцем, а в Італії достатньо своїх талановитих спеціалістів.

Його слова передає ESPN.

"Переважна більшість наших тренерів у Серії А — італійці: тренер національної збірної муситиме працювати разом із ними. Вони талановиті, професійні й є плодом наших традицій. Чому б їх виключати?" – зазначив італійський функціонер, коли його запитали про Гвардіолу.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення сезону-2025/26. Іспанський фахівець пропрацював у клубі 10 років, за час яких привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Через деякий час після його відставки стало відомо про інтерес до іспанського фахівця з боку "Скуадри Адзурри". Окрім нього, претендентами на цю посаду вважають Роберто Манчіні та Антоніо Конте.

Напередодні президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго заявив, що готовий піти на максимальні фінансові витрати заради призначення Гвардіоли.