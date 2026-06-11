Мората назвав єдине рішення в кар'єрі, про яке шкодує

Форвард Комо Альваро Мората заявив, що шкодує про свій відхід з мадридського Атлетико.

Його слова передає Marca.

33-річний іспанець зізнався, що ухвалив поспішне рішення на емоціях. Якби він мав шанс щось змінити зараз, то повернувся б у той час і не залишив би "матрацників".

"Відхід з Атлетико – єдине, про що я шкодую у своїй кар'єрі. Після матчу з дортмундською Боруссією в мене все в голові пішло шкереберть. За три місяці я залишив Атлетико – місце, де завжди хотів бути. Усі титули, які я виграв, я б обміняв на один трофей з мадридцями", – сказав Мората.

Зазначимо, що Альваро у складі Атлетико провів 154 матчі. У них він забив 58 голів і віддав 14 асистів.

Загалом іспанець виграв 21 трофей. Проте жодного з них він не здобув у складі "матрацників".

В сезоні-2025/26 Мората допоміг Комо здійснити найбільшу сенсацію Серії А, фінішувавши на четвертому місці. В наступній кампанії ломбардійці гратимуть у Лізі чемпіонів.