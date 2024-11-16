Безславний кінець: Гуммельс може невдовзі повісити бутси на цвях
Захисник Роми Матс Гуммельс може завершити професійну кар’єру, якщо він і надалі буде отримувати обмаль ігрового часу.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, наразі німець розглядає два варіанти. Перший – перейти в інший клуб у зимове трансферне вікно, другий – повісити бутси на цвях. Плеттенберг зазначає, що в Ромі знають про плани 35-річного захисника.
Нагадаємо, після завершення минулого сезону Гуммельс залишив Боруссію Дортмунд, з якою дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. На початку вересня Матс на правах вільного агента перейшов у Рому, але поки що він зіграв лише в одному матчі.
Ініціатором підписання Гуммельса був Даніеле Де Россі, але Іван Юрич вирішив не робити ставку на вікового центрбека. Втім, із приходом Клаудіо Раньєрі становище німця може змінитися – старий-новий тренер Роми висловив здивування тим, що Матс не отримував ігрового часу.