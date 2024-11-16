Безславний кінець: Гуммельс може невдовзі повісити бутси на цвях

Захисник Роми Матс Гуммельс може завершити професійну кар’єру, якщо він і надалі буде отримувати обмаль ігрового часу.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, наразі німець розглядає два варіанти. Перший – перейти в інший клуб у зимове трансферне вікно, другий – повісити бутси на цвях. Плеттенберг зазначає, що в Ромі знають про плани 35-річного захисника.

🚨🆕 If Mats #Hummels’ situation at AS Roma does not improve under the new coach, Claudio #Ranieri, a transfer in winter is possible.



The 35y/o centre-back is also not ruling out the possibility of ending his career.



Roma have already been informed of Hummels’ plans.… pic.twitter.com/1QK2LmJ0gJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 15, 2024

Нагадаємо, після завершення минулого сезону Гуммельс залишив Боруссію Дортмунд, з якою дійшов до фіналу Ліги чемпіонів-2023/24. На початку вересня Матс на правах вільного агента перейшов у Рому, але поки що він зіграв лише в одному матчі.

Ініціатором підписання Гуммельса був Даніеле Де Россі, але Іван Юрич вирішив не робити ставку на вікового центрбека. Втім, із приходом Клаудіо Раньєрі становище німця може змінитися – старий-новий тренер Роми висловив здивування тим, що Матс не отримував ігрового часу.