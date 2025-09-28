Браво, мій друже: зірковий захисник відреагував на перший гол Довбика за Рому в новому сезоні

Колишній захисник Роми Матс Гуммельс відреагував на перший гол форварда римлян Артема Довбика у новому сезоні, який він забив у поєдинку 6-го туру Серії А проти Верони (2:0).

Короткий допис німецький гравець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Браво, мій друже", – написав Гуммельс.

Нагадаємо, Гуммельс та Довбик разом грали за італійський клуб у минулому сезоні. Влітку німець завершив карʼєру.

Раніше сам Довбик прокоментував перемогу над Вероною у 6-му турі Серії А, в якому він забив перший гол за "вовків" у новому сезоні, зазначивши, що він прогресує як фізично, так і в плані руху на полі.

Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою.