Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Браво, мій друже: зірковий захисник відреагував на перший гол Довбика за Рому в новому сезоні

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 21:50
Браво, мій друже: зірковий захисник відреагував на перший гол Довбика за Рому в новому сезоні
Артем Довбик
Getty Images

Колишній захисник Роми Матс Гуммельс відреагував на перший гол форварда римлян Артема Довбика у новому сезоні, який він забив у поєдинку 6-го туру Серії А проти Верони (2:0).

Короткий допис німецький гравець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

"Браво, мій друже", – написав Гуммельс.

Нагадаємо, Гуммельс та Довбик разом грали за італійський клуб у минулому сезоні. Влітку німець завершив карʼєру.

Раніше сам Довбик прокоментував перемогу над Вероною у 6-му турі Серії А, в якому він забив перший гол за "вовків" у новому сезоні, зазначивши, що він прогресує як фізично, так і в плані руху на полі.

Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою.

Верона Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Матс Гуммельс

Верона

Я прогресую: Довбик – про свій перший гол в сезоні та перемогу Роми над Вероною
Довбик отримав високу оцінку за матч проти Верони
Сассуоло здолало Удінезе, Рома з голом Довбика переграла Верону в матчі 5-го туру Серії А
Довбик забив перший гол за Рому в сезоні 2025/26
Довбик вийде у стартовому складі Роми на матч проти Верони в Серії А

Останні новини