Боруссію Дортмунд залишив ще один легендарний гравець
Захисник Матс Гуммельс покинув Боруссію Дортмунд.
Про це повідомив офіційний сайт "джмелів".
Клуб зазначає, що це рішення стало результатом переговорів між гравцем та керівництвом.
"Вболівальники дортмундської Боруссії, моє перебування у складі "чорно-жовтих" підійшло до кінця після 13 років. Для мене було величезною честю грати за Боруссію протягом такого тривалого часу і пройти шлях від 13 місця в січні 2008 року до того, чим Боруссія є сьогодні.
Цей клуб та його вболівальники особливі — а для мене вони набагато більше, ніж просто вболівальники. Я також хотів би подякувати всім співробітникам, які роблять видатну роботу для цього клубу, а також, звичайно, незліченній кількості фантастичних тренерів і партнерів по команді, з якими я працював і грав разом.
Я сподіваюся, що знову зможу побачити всіх вас на святкуванні на Борсігплатц (площа в Дортмунді, на якій було створено Боруссію — прим.) якомога швидше. До того часу я буду вболівати за цей клуб здалеку — і, сподіваюся, часто буватиму на стадіоні. Я буду сумувати за всіма вами", — сказав Гуммельс.
Матс провів за Боруссію 508 матчів. Цікаво, що його професійна кар’єра починалася в Баварії, але у 2008 році мюнхенці віддали його в оренду "джмелям". З Боруссією захисник двічі виграв Бундесліги та стільки ж разів став володарем національного кубку.
У 2016-му Гуммельс перейшов у Баварію, але вже через три роки повернувся в Боруссію.