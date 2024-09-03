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Де Россі намагається переконати Гуммельса перейти в Рому

Володимир Кук — 3 вересня, 23:29
Де Россі намагається переконати Гуммельса перейти в Рому
Матс Гуммельс
UEFA

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі зацікавлений у підписанні центрального захисника Матса Гуммельса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італійський спеціаліст намагається переконати 35-річного центрбека перейти в римський клуб. Він зателефонував йому, та розповів про проєкт клубу і сказав, що бачить його ключовим гравцем команди в майбутньому.

Зазначається, що для того, щоб підписати Гуммельса потрібно збільшити пропозицію щодо умов особистого контракту до 2.5 мільйонів євро в рік.

У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 35-річний Гуммельс може перейти в іспанський Реал Сосьєдад.

Боруссія Дортмунд Рома Матс Гуммельс

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