Де Россі намагається переконати Гуммельса перейти в Рому
Головний тренер Роми Даніеле Де Россі зацікавлений у підписанні центрального захисника Матса Гуммельса.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, італійський спеціаліст намагається переконати 35-річного центрбека перейти в римський клуб. Він зателефонував йому, та розповів про проєкт клубу і сказав, що бачить його ключовим гравцем команди в майбутньому.
Зазначається, що для того, щоб підписати Гуммельса потрібно збільшити пропозицію щодо умов особистого контракту до 2.5 мільйонів євро в рік.
У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 5 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 35-річний Гуммельс може перейти в іспанський Реал Сосьєдад.