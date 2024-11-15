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Не розумію, що тут відбувалося: Раньєрі висловився з приводу ігнору Гуммельса в Ромі

Олексій Мурзак — 15 листопада 2024, 18:45
Не розумію, що тут відбувалося: Раньєрі висловився з приводу ігнору Гуммельса в Ромі
Матс Гуммельс
AS Roma

Новопризначений тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі не розуміє, чому центральний захисник клубу Матс Гуммельс після свого переходу до "вовків" за весь час зіграв трохи більше 20 хвилин.

Його слова цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я взагалі не розумію, що тут відбувалося. Я витратив час, щоб подивитися попередні ігри команди, і задаю питання: чому Матс не може грати у цій команді? Як таке можливо?", – сказав Раньєрі.

Раніше стало відомо, що в планах Раньєрі надати ігровий час чемпіону світу-2014 Матсу Гуммельсу, який поки відіграв за римлян лише 23 хвилини.

35-річний німець перейшов до Роми на початку вересня на правах вільного агента. Очікувалося, що Гуммельс дебютує за столичний клуб у поєдинку третього туру Ліги Європи проти Динамо Київ (перемога з рахунком 1:0), проте центрбек знову провів усю гру на лаві запасних.

Контракт німця з Ромою розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 5 мільйонів євро.

Рома Клаудіо Раньєрі Матс Гуммельс

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