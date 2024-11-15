Не розумію, що тут відбувалося: Раньєрі висловився з приводу ігнору Гуммельса в Ромі

Новопризначений тренер італійської Роми Клаудіо Раньєрі не розуміє, чому центральний захисник клубу Матс Гуммельс після свого переходу до "вовків" за весь час зіграв трохи більше 20 хвилин.

Його слова цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Я взагалі не розумію, що тут відбувалося. Я витратив час, щоб подивитися попередні ігри команди, і задаю питання: чому Матс не може грати у цій команді? Як таке можливо?", – сказав Раньєрі.

🤷🏼‍♂️🇩🇪 AS Roma’s new manager Claudio Ranieri: “I’ve spent some time watching games… and I’m asking to myself: why Mats Hummels can’t play? How is that possible?”.



Hummels didn’t start one single game under Ivan Jurić. 23 mins (!) so far since joining Roma in September. pic.twitter.com/GsxSMGBpUh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024

Раніше стало відомо, що в планах Раньєрі надати ігровий час чемпіону світу-2014 Матсу Гуммельсу, який поки відіграв за римлян лише 23 хвилини.

35-річний німець перейшов до Роми на початку вересня на правах вільного агента. Очікувалося, що Гуммельс дебютує за столичний клуб у поєдинку третього туру Ліги Європи проти Динамо Київ (перемога з рахунком 1:0), проте центрбек знову провів усю гру на лаві запасних.

Контракт німця з Ромою розрахований до літа 2025 року, трансферна вартість гравця оцінюється в 5 мільйонів євро.