Несподівані гості на матчі Світоліної: Довбик та зірка Роми засвітилися на трибунах турніру в Римі

Поки тенісистка Еліна Світоліна боролася за півфінал престижного турніру WTA 1000 в Римі, на трибунах з'явилися несподівані гості.

Форвард Роми Артем Довбик та легенда німецького футболу Матс Хуммельс прийшли на арену повболівати за зірку українського тенісу.

Обидва гравці вирішили трохи перезавантажитися після складного матчу з Аталантою та завітали на поєдинок Еліни проти американки Пейтон Стернс.

Футболістів помітили під час перерви, коли вони смакували хот-доги, а потім повернулися на свої місця в хорошому настрої. Відео з моменту вже розлетілося соцмережами.

Зазначимо, що під час матчу Еліні вдалося зробити потужний камбек, змусивши американку жбурляти ракетку на корті.

На жаль, у підсумку Світоліній не вдалося пробитися до півфіналу. Після виснажливого бою тривалістю 2,5 години українка поступилася суперниці з рахунком 6:2, 4:6, 7:6(4).