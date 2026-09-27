Федецький розповів, як Україна може здивувати Грузію у лобовому матчі Ліги націй

Колишній захисник збірної України Артем Федецький переконаний, що Андреа Мальдера вдасться до ротації у матчі Ліги націй-2026/27 проти Грузії, а сам поєдинок за напругою не буде простішим, аніж гра проти Угорщини.

Його слова наводить Футбол24.

Ексфутболіст львівських Карпат відзначив самовіддачу грузинів на футбольному полі та їхню підтримку для України під час повномасштабної війни проти Росії.

"Буде цікаво подивитися матч проти грузинів, давно зустрічалися... Команда непроста, дуже непроста, складна. Але, скажу: є в нас Мальдера, і я думаю, він може ще чимось здивувати. Можемо рівнятися на цей матч проти угорців: бажання, самовіддача, характер – і все буде. Може бути будь-який результат. Це футбол, можуть і одні, й інші перемогти. Але вболівальники пробачать будь-який результат, якщо на полі є бажання, самовіддача і команда проявляє характер. От це хотілося б побачити і побажати у матчі проти Грузії", – сказав Артем.

Зустріч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня на "Динамо Арені" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі. Початок – о 19:00 (за київським часом). Це буде 12-й матч між цими збірними – 7 перемог української національної команди та 4 мирові.

Напередодні поєдинку "синьо-жовті" мінімально обіграли угорців завдяки голу Данила Сікана (1:0), тоді як "хрестоносці" із таким же рахунком програли Північній Ірландії.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже висловився про майбутнє протистояння. Також італійський наставник під час своєї передматчевої пресконференції розповів, що Віталій Миколенко не зіграє проти грузинів, а решта гравців готові до поєдинку.