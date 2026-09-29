Налаштування команди відчувалося навіть по телевізору: Назарина – про матч із Грузією

Півзахисник збірної України Єгор Назарина поділився емоціями від матчу із Грузією (0:0) у другому турі Ліги націй, який завершився внічию 0:0.

Його слова передає MEGOGO.

Футболіст віддав належне силі опонента. Він вважає, що такий результат є прийнятним.

"Ми очікували саме такої гри, тому що ми грали проти непростого суперника. Була тяжка гра, суперник теж у нас нелегкий, але ми намагалися грати в наш футбол – те, що в нас просить тренер, весь тренерський склад. Я вважаю, що моментами нам це вдавалося. Одне очко на виїзді з Грузією теж вважаю непоганим результатом. Могло бути, звісно, краще, але незважаючи на це, все одно вважаю, що непогано", – сказав Назарина.

Також Єгор відзначив командний дух "синьо-жовтих":

"Ми сьогодні грали як одне ціле, ми боролися знову один за одного, як це було в матчі з Угорщиною. Я думаю, що це налаштування команди відчувалося навіть по телевізору – це найголовніше. Ми зіграли на нуль на виїзді проти непростого суперника. Так, попереду ми небагато моментів сьогодні створили, але я зараз процитую тренера. Він сказав: "Найголовніше, що ми сьогодні боролися один за одного, що в нас було це налаштування на цю гру, а ігрові моменти ми обов'язково покращимо".

Зазначимо, що після поєдинку із Грузією Андреа Мальдера виділив трьох футболістів своєї команди. Зокрема, він дуже високо оцінив виступ Анатолія Трубіна, якого вболівальники обрали "Левом матчу".

Наступну гру "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня проти Північної Ірландії. Обидві збірні є лідерами свого квартету після двох турів Ліги націй з чотирма очками в активі.