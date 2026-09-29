Екснападник Динамо: Україна за весь матч не створила жодного гольового моменту

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко оцінив поєдинок збірної України проти Грузії (0:0) в Лізі націй.

Його слова передає УФ.

Експерт розчарований виступом "синьо-жовтих". Він заявив, що команда дуже слабко зіграла в атаці:

"У мене враження від гри ніякі, скажімо так, бо обидві команди всі 90 з гаком хвилин катали м'яч, грали абияк… Україна за весь матч не створила жодного гольового моменту, били наші хлопці виключно з далекої дистанції, лише двічі влучили у площину. Останні 15-20 хвилин команди відверто догравали, чекали, коли вже пролунає фінальний свисток. Мальдері, мабуть, потрібно було змушувати гравців збірної України грати, а не просто катати м'яч. Дивився не один матч Ліги націй у дивізіоні А, то там гравці носяться полем туди-сюди увесь час, а наші… Мабуть, нам туди поки лізти не потрібно".

Загалом фахівець вважає результат протистояння справедливим. Він є непоганим для "синьо-жовтих" і тепер треба зробити правильні висновки після непереконливого виступу.

"Грузія володіла ініціативою, але, як і наші, у штрафному майданчику нічого не створювала. Усе – здалеку. А володіння м'ячем саме по собі на гру не впливає, це не той компонент, який усе вирішує. Результат 0:0 на 100 % справедливий. Головне – українцям зробити правильні висновки перед наступною грою. Зрештою, нічия з Грузією та одне зароблене очко – непоганий показник, якщо говорити про турнірну стратегію", – сказав Саленко.

Зазначимо, що в наступному турі збірна України зіграє з Північною Ірландією. Матч відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидві команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Це буде сьоме очне протистояння між збірними. Перевагу має Україна – три перемоги, дві нічиї, одна поразка.