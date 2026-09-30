Дуже сподобалося, як він грав: Трубін назвав свого "Лева матчу" проти Грузії

Воротар збірної України Анатолій Трубін відреагував на визнання "Левом матчу" у протистоянні із Грузією (0:0) у Лізі націй.

Його слова передає УАФ.

За голкіпера проголосували 81% вболівальників. Він вдячний за підтримку та розповів, кому б сам віддав цю нагороду.

"Дякую вболівальникам, що вони так оцінюють гру. Моя думка – я би віддав цю нагороду Тарасу Михавку. Дуже сподобалося, як він грав. Якщо не помиляюсь, друга гра його. Але всю боротьбу виграв, з м'ячем теж добре грав, тому молодець", – сказав Трубін.

Зазначимо, що це була 30-та гра для Анатолія Трубіна у складі збірної України. У цьому поєдинку він записав у свій актив п'ять сейвів і вдев'яте загалом залишив свої ворота "сухими".

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня проти Північної Ірландії. Протистояння розпочнеться о 21:45 за київським часом.