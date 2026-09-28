Відкинутий Ліоном, Мецом і Аяксом: Мікаутадзе - друга загроза Україні після Хвічі

Збірна України 28 вересня зіграє в Лізі націй проти Грузії.

Закавказька збірна днями залишилась без тренера, проте недооцінювати її точно не варто.

Весь світ знає імена Хвічі Кварацхелії та Георгія Мамардашвілі, але як щодо Жоржа Мікаутадзе? Ви досі про нього не чули? А, між іншим, влітку його сватали аж до Барселони.

Чемпіон розповідає про "нерозпіарену" зброю Грузії, яка вже вистрілювала в тому числі в матчі з Україною.

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Ну якого справжнього грузина звуть Жорж?

Але, з іншого боку, який француз вимовить "Георгій"?

Так що все ж Жорж...

Батьки Мікаутадзе виїхали до Франції ще до народження сина, із маленькою донькою Анною на руках.

Дев'яності – однаково злиденні в Києві та Тбілісі. Люди їхали, бо не бачили виходу. Франція давала хоч якийсь. Лаша влаштувався водієм доставки, Натія – продавщицею. І тоді, в жовтні 2000-го, у них народився Жорж.

"З самого дитинства батьки вчили нас читати, писати і розмовляти грузинською. Це був спосіб не забувати, звідки ми родом", – зізнається Анна.

І коли у 2021-му Віллі Саньйоль зателефонував і запитав, чи може він грати за збірну Грузії...

Сестра не розуміє питання: "Грузія для нас – це все. Представляти її було природним вибором".

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Ось на що здатні сім'я, виховання.

Так-то у їхньому дитинстві за вікном були сірі передмістя Ліона – здебільшого африканці, араби, і зовсім трохи корінних. Вони органічно вписались.

Ви ж чули про легендарну школу "Ткачів"? Ту саму, що виховала Каріма Бензема, Хатема Бен-Арфа, Антоні Марсьяля, Бредлі Барколя? Так-от це тому, що скаути шерстять передмістя безупинно.

Жорж "знайшовся" легко – він завжди був там, де м'яч.

"Його забрали в 8 років. Сказали, що на тижневий перегляд. Але вже за 3 дні зарахували до академії", – пишається Натія.

Деякий час "Ткачам" здавалося, що вони натрапили на нового Бензема. Мікаутадзе мав вроджений дар.

"Він був найкращим у групі. Здатний забивати з будь-якої позиції. Дуже сильний у комбінаційній грі, стінках. І дуже сміливий", – каже його перший тренер Аморі Барле.

Знаєте, що підвело?

Антропометрія. Невисокі батьки. У 15 років він все ще мав 140 см.

І ще група була аномальна навіть за мірками Ліона. За місце в старті Мікаутадзе боровся з нинішнім лідером Марселя Аміном Гуїрі та найкращим бомбардиром Ліги 1-2025/26 Естебаном Леполем.

Крім них, у тому класі грали хав Комо Максанс Какре, фулбек Лідса Мелвін Бар, стопер Юве П'єр Калюлю.

Директору академії Ліона Жан-Франсуа Вільє довелося робити вибір.

"Я пам'ятаю це, ніби вчора. Ми не очікували, нам було важко. Ми довго стояли на парковці тренувального центру Ліона, ніби не розуміли, що сталося. Втішати його ми почали вже як приїхали додому", – каже Анна.

Перший, але далеко не останній удар.

***

Минув рік – і Жорж таки знайшов новий клуб після "ні" від Ліона.

Мец – це 400 км на північ. Далеко від сім'ї, друзів. Та й розхолодитися вже встиг...

"Я був з ним дуже суворим, бо він приїхав якимсь безтурботним, розслабленим. Періодично спізнювався на тренування. Я сказав йому, що це ганьба після того, як ми його взяли попри все", – каже тренер Меца U19 Себастьян Тамбуре.

Ну, а як? Діти передмість грають не в кайф, а щоб вигризти у долі кусок хліба, яким вона ділиться неохоче.

Тому-то на одне місце по десять претендентів:

"Все змінилося, коли я поговорив з його батьками. Треба визнати, у нього фантастичне виховання. Коли Жорж відчув, що підводить їх, це вдарило по ньому найсильніше".

Відтоді Мец два роки ганяв Мікаутадзе з аматорами, і обидва сезони завершувалися підняттям в класі.

Ще далі – шикарна оренда до бельгійького Серена. 19 голів у 21 матчі сезону-2020/21 дозволили Мікаутадзе не лише стати найкращим бомбардиром ліги, а й вивести Серен до бельгійської еліти.

В чому секрет? Чому раптом заграв?

"Йому треба відчувати, що його люблять. Він сяє лише у затишному, сімейному середовищі. Дуже емоційний. А у нас освоївся, бо ми були як сім'я", – каже тодішній одноклубник Франческо Д'Онофріо.

І от, нарешті, повернення з оренди назад до Меца. Надворі серпень 2021-го.

"Тренер Антонетті сказав, що я не вийду в старті, але отримаю шанс", – розповідає Жорж.

"Шансом" стала заміна на 92-й хвилині. Мец перемагає Лілль 3:2; задача – втримати рахунок. Проте це ж шанс! Жорж пробиває у блок, "Доги" вибігають в контратаку, і Їлмаз зрівнює рахунок.

Ну, знову здрастуй, Серен!

Другий удар.

***

Імпульсивне рішення Антонетті згодом критикували в Меці, бо без Мікаутадзе краще не стало – команда вилетіла.

Тим часом Жорж забив 10 голів у Бельгії і, здається, знаходив свій стиль.

Все ще трохи субтильний, лише 175 см, проте стрімкий у контратаках, охочий до зміщень на обидва фланги й у глибину; з щільним ударом з обох ніг, як у його улюбленого Кріштіану.

На той момент він вже дебютував за Грузію, і Мец дав Мікаутадзе шанс у Лізі 2 – давай, мовляв, показуй!

І він показав.

Та так, що Аякс придбав Жоржа за 16 млн євро при тому, що той не мав досвіду в Лізі 1, крім дурнуватого моменту імені Їлмаза.

"Він не з тих хлопців, які сильно паряться. Він не думав лише про невдачі чи пошуки нового клубу, в цьому його сила", – вважає старий знайомий Мікаутадзе ще по аматорах Ліонель Ба.

Втім, як би Жорж не тримався, в Амстердамі він "поплив" ще раз. Найгірші пів року в історії клубу! Поразка в Де Классікер 0:6! Виліт з кваліфікації Ліги конференцій від Астон Вілли 0:4!

Здавалося, що після продажів Тімбера, Альвареса та Кудуса Аякс не знав, що робити на полі:

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Ajax have signed Georges Mikautadze from Metz. 🇬🇪



€16M fee + €3m add ons. He joins on a 5-year deal. pic.twitter.com/M7gqAKztk3 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 30, 2023

"А я що? Більше двох місяців провів у готелі. Один в кімнаті. Я помалу сходив з розуму. Нікого не знав, не розумів мови. Клуб не допоміг навіть квартиру зняти. Про мене забули..."

Третій удар.

***

До Жоржа в Амстердам навіть батьки приїхали – аби остаточно не розкиснув.

Ну, а ключовою стала довіра Меца. Там не забули хист грузина і в січні запропонували оренду. Аякс, де коївся біблійних масштабів розвал, швидко погодив умови.

Тоді-то, навесні 2024-го, Мікаутадзе й прорвало. За безнадійного аутсайдера Ліги 1 він забив 14 голів і ледь не врятував Мец від вильоту.

Це була феєрія. На "Сен-Сімфор'єн" ходили лише заради нього – решта команди була сірою, як передмістя, де їх відкопали скаути.

По суті, саме ті пів сезону гарантували Жоржу кар'єру, яку він має зараз.

Ну, і ще Євро-2024, де грузин підтвердив класну форму, забивши Туреччині, Чехії та Португалії. Якісний фінішер, він став вдалим доповненням для Хвічі, що проривався з глибини.

"Ми, грузини, веселі люди. Ми любимо посидіти за столом, смачно поїсти, випити... Їжа? О, вона вся дуже важка й жирна", – розповідав він враженим французам про хінкалі й хачапурі.

Жорж-то з діаспори, але щоліта проводив місяць-другий в Тбілісі, тож ніколи не був у збірній чужим.

А тим часом агент зізнався, що варіантів у нього два – Ліон та Монако.

Звісно, Ліон.

В пару до Алекса Ляказетта, за якого він так щиро топив, коли ходив до школи "Ткачів".

"Грати тут було моєю мрією", – і це не вигадка в стилі Ромелу Лукаку. Мікаутадзе говорив від щирого серця.

Та й грав за "Ткачів" грузин так само. Може, щось не виходило, проте сили віддавав усі, забив 11 голів у чемпіонаті, а з 6 гольових ясно, що багато працював і на командний успіх.

Він же не винен, що Джон Текстор...

Та що казати. Один не чистий на руку бізнесмен, а проблеми отримали сотні причетних до клубу людей. Ніхто не знав, що його чекає завтра.

23 серпня 2025-го Мікаутадзе ще знявся у рекламі Ліона під назвою "Спадщина", а вже через 8 днів у дедлайн його продали, бо Вільярреал запропонував аж 31 млн євро. Він мріяв стати бомбардиром "Ткачів", а став латкою на бюджеті.

"Я зробив це заради клубу, який люблю. Усі знають, з яким важким серцем я залишаю Ліон. Я хотів... Я завжди казав, що хочу лишити тут свій слід. Але це футбол. Клуб – понад усе", – ось таким видалося прощання.

Ще один, котрий вже за рахунком удар.

***

І ось такий форвард гратиме сьогодні проти України.

Не варто недооцінювати тумаки від долі – вони ламають слабких, але тих, хто має характер, загартовують для чогось більшого.

І Мікаутадзе – якраз такий.

В Іспанії він теж не знав мови, проте невдачі юності навчили Жоржа давати собі раду, і в лютому Ла Ліга навіть визнала його Гравцем місяця.

13 голів, 6 асистів, а Вільярреал фінішував 3-м, обійшовши Атлетико – м'яко кажучи, гарний дебют.

Те, як грузин росте, помітила і Барса, але через безгрошів'я обрала дешевшого, хоча й не раз ламаного Габріела Жезуса. Може, воно й на краще. 25-річному Мікаутадзе треба грати, а не дивитися зблизька на феєрію Рафіньї.

А там... хтозна?

У Жоржа ті ж 23 голи за Грузію, що й у Кварацхелії. До рекорду Шоти Арвеладзе їм лише по 3 м'ячі.

Батьки, тим часом, з гордістю пригадують, що в дитинстві називали сина "Жоржіньйо" за істинно бразильську любов до фінтів.

Вона й досі при ньому – як і швидкість, і винахідливість на просторі, але водночас субтильність та вразливість у силовій боротьбі. Розумний тренер відштовхнеться від його козирів, але хитрий суперник зможе зіграти на слабкостях.

"І ще я слово даю, Жорж не втратить голову. Він приземлений чоловік", – запевняє його батько. "Що б з ним не сталося, він сприймає усе адекватно. Як нормальна людина".

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