Спортивний директор Атлетико розповів, чи залишиться Грізманн у клубі

Директор Атлетико Мадрид Матеу Алемані повідомив, що нападник Антуан Грізманн продовжить виступати за іспанський клуб.

Його слова передає The Athletic.

Свій коментар Алемані дав перед переможним матчем 27-го туру проти Реал Сосьєдаду, наголосивши на наявності чинного контракту та бажанні зберегти футболіста.

"Він Грізманн – легенда. Вони будуть аплодувати йому, як завжди. Він має контракт з нами й залишиться з нами.

Для нього немає нічого нового; ми пройшли повне коло і повернулися до початку, до того, де були раніше. Він показує дивовижні результати, і це найголовніше. Він залишиться з нами, продовжить з нами й нічого більше".

У поточному сезоні Грізманн зіграв 39 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі, розпочавши у стартовому складі 6 поєдинків чемпіонату.

Чинна угода "маленького принца" з мадридцями розрахована до 2027 року. Загалом за час виступів в Атлетико він відзначився 210 забитими м'ячами у 484 іграх.

Раніше повідомлялося, що керівництво мадридців вело переговори щодо переходу гравця до Орландо Сіті, проте відмовилося від трансферу після виходу команди до фіналу Кубку Іспанії. Але наразі американський клуб відклав угоду на цьому етапі та спробує підписати француза влітку.