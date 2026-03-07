Мальорка не втримала перемогу над Осасуною в матчі з двома вилученнями у 27 турі Ла Ліги

У суботу, 7 березня, низкою матчів продовжився 27-й тур іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Осасуна уникла поразки від Мальорки, відігравши відставання після дублю Мурікі. Господарі, перебуваючи самі у меншості, скористалися вилученням Віргілі у складі гостей та звели гру до нічиєї завдяки результативним ударам Бархи і Будіміра наприкінці поєдинку.

Далі о 17:15 Жирона Циганкова та Ваната зустрінеться з Леванте, о 19:30 Атлетико Мадрид протистоятиме Реал Сосьєдаду, а о 22:00 футбольний день в Іспанії завершить Барселона з Атлетико.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

27 тур, 7 березня

Осасуна – Мальорка 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Мурікі, 0:2 – 61 Мурікі, 1:2 – 89 Барха, 2:2 – 90+4 Будімір

Вилучення: 73 – Віргілі (Мальорка), 82 – Гарсія (Осасуна)

Нагадаємо, що у стартовому матчі 27-го туру Реал Мадрид на останніх хвилинах вирвав перемогу над Сельтою Віго.