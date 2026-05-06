Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус узгодив умову контракту з голкіпером збірної Бразилії

Олександр Булава — 6 травня 2026, 13:22
Ювентус узгодив умову контракту з голкіпером збірної Бразилії
Алісон Беккер
Getty Images

Ювентус узгодив умови особистого контракту голкіпера Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссона Беккера.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Бразильський воротар буде заробляти у туринському клубі 5 млн євро на рік. Його контракт буде розрахований до 2029 року.

Наразі Ювентус працює над досягненням угоди з Ліверпулем, який поки ще не вирішив, чи буде продавати бразильця влітку.

Раніше повідомлялось, що Аліссона приваблює можливість повернутися до Італії та розпочати новий етап кар'єри після чудового періоду в Ромі декілька років тому, особливо з огляду на те, що нині в Ювентусі працює Лучано Спаллетті.

Проте бразилець не хоче йти на конфлікт з Ліверпулем. Тепер усе залежить від рішення мерсисайдців. До кінця сезону клуб має визначитися: чи залишати воротаря, чи продавати, на яких умовах і яку суму може запропонувати Ювентус.

У поточному сезоні голкіпер зіграв у 34 матчах та 13 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялося, що Ювентус у літнє міжсезоння може підсилитися 37-річним нападником каталонської Барселони Робертом Левандовським.

Алісон Ліверпуль Футбольні трансфери Ювентус

Ювентус

Бремер визнав помилку в грі проти Верони
В Італії підтвердили інтерес Ювентуса до Левандовського
Ювентус націлився на трансфер Грінвуда
Авторитетний інсайдер розкрив клуби, яким запропонували захисника Манчестер Сіті
Агент Левандовського домовився про контракт з італійським грандом – ЗМІ

Останні новини