Захисник Ювентуса зацікавив клуби АПЛ

Захисник Ювентус Федеріко Гатті потрапив до сфери інтересів одразу кількох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Інтерес до центрбека виявили Евертон, Фулгем, Астон Вілла та Крістал Пелес. Зазначається, що туринці вимагають за 27-річного центрбека 20– 25 мільйонів євро.

У поточному сезону Гатті провів 25 матчів за Ювентус у всіх турнірах, і відзначився у них 4 забитими голами. Його контракт з клубом розрахований до літа 2030 року.

Ювентус йде четвертим у турнірній таблиці Серія А. Наступний поєдинок туринський клуб проведе 9 травня – на виїзді проти Лечче

