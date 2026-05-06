Захисник Ювентуса зацікавив клуби АПЛ

Олександр Булава — 6 травня 2026, 15:55
Федеріко Гатті
Захисник Ювентус Федеріко Гатті потрапив до сфери інтересів одразу кількох клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Інтерес до центрбека виявили Евертон, Фулгем, Астон Вілла та Крістал Пелес. Зазначається, що туринці вимагають за 27-річного центрбека 20– 25 мільйонів євро.

У поточному сезону Гатті провів 25 матчів за Ювентус у всіх турнірах, і відзначився у них 4 забитими голами. Його контракт з клубом розрахований до літа 2030 року.

Ювентус йде четвертим у турнірній таблиці Серія А. Наступний поєдинок туринський клуб проведе 9 травня – на виїзді проти Лечче

Раніше повідомлялося, що Ювентус у літнє міжсезоння може підсилитися 37–річним нападником каталонської Барселони Робертом Левандовським.

