Клуб МЛС перебуває на просунутій стадії перемовин щодо трансферу Грізманна

Зірка мадридського Атлетіко Антуан Грізманн може продовжити кар'єру за океаном.

Про це повідомляє The Athletic.

Орландо Сіті веде активні переговори про трансфер колишнього капітана збірної Франції. Спортивний директор американського клубу Рікардо Перейра вже декілька разів літав до Іспанії.

34-річний футболіст є головною метою "левів". Наразі жодних домовленостей щодо переходу не досягнуто, проте перемовини просуваються.

Зазначається, що Орландо Сіті також веде переговори з іншими кандидатами. Проте пріоритетом є саме француз і "леви" хочуть закрити угоду до 26 березня.

Сам 34-річний нападник ніколи не приховував симпатії до американської культури та називав переїзд туди своєю мрією. До нього проявляє інтерес також Інтер Маямі, проте саме Орландо Сіті став фаворитом у гонці за гравцем.

Нагадаємо, що Грізманн є найкращим бомбардиром в історії Атлетіко. Він провів у складі "матрацників" 480 матчів, у яких забив 210 голів і віддав 95 асистів.

В останньому поєдинку Ла Ліги мадридці здолали Еспаньйол з рахунком 4:2. Наразі вони посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.