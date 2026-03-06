Клуб МЛС готовий відкласти трансфер Грізманна до літа

Нападник мадридського Атлетико Антуан Грізманн може перейти у клуб МЛС Орландо Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Напередодні "матрацники" відмовились відпускати гравця через позитивні виступи у Кубку Короля. У вівторок, 3 березня, команда Дієго Сімеоне розгромно програла каталонській Барселоні (3:0), але вийшла у фінал кубкового турніру завдяки перемозі 4:0 у першому матчі протистояння.

Орландо готовий почекати до літа. Наразі між клубами тривають переговори щодо безплатного трансферу Антуана.

Зазначається, що остаточне рішення залишається за нападником та іспанським клубом.

Відзначимо, що Антуан має чинну угоду з "матрацниками" до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість француза в 11 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 36 матчах Атлетіко, у яких забив 12 голів та віддав 2 асисти. Загалом за своєю спиною Грізманн вже має 482 гри у футболці "матрацників" (210 м'ячів і 95 гольових передач).

Раніше головний тренер Атлетико вже прокоментував можливу втрату Грізманна.