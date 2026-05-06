Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гранд Серії А націлився на трансфер захисника Шахтаря

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 23:25
Гранд Серії А націлився на трансфер захисника Шахтаря
Вінісіус Тобіас
ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас потрапив до сфери інтересів клубу Серії А.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією порталу, гравця "гірників" хоче придбати Наполі. Клуб уже працює над можливим трансфером і найближчим часом може активізувати перемовини.

Зазначається, аби пришвидшити процес переговорів, до Лондона, де Шахтар зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес, особисто вирушить спортивний директор неаполітанців Джованні Манна.

Донецький клуб оцінює свого гравця у 20–25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля потрапив до сфери інтересів загребського Динамо.

Наполі Футбольні трансфери Вінісіус Тобіас Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Голкіпер Динамо зізнався, за кого вболіватиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар
У нас є віра і надія: Туран – про матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій
Віримо, що можливо здійснити камбек: нападник Шахтаря – про матч-відповідь проти Крістал Пелес у Лізі конференцій
Ми побачили, наскільки хороший Шахтар: Гласнер – про матч-відповідь Ліги конференцій
Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні

Останні новини