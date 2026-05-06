Гранд Серії А націлився на трансфер захисника Шахтаря

Захисник Шахтаря Вінісіус Тобіас потрапив до сфери інтересів клубу Серії А.

Про це повідомляє TransferFeed.

За інформацією порталу, гравця "гірників" хоче придбати Наполі. Клуб уже працює над можливим трансфером і найближчим часом може активізувати перемовини.

Зазначається, аби пришвидшити процес переговорів, до Лондона, де Шахтар зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес, особисто вирушить спортивний директор неаполітанців Джованні Манна.

Донецький клуб оцінює свого гравця у 20–25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля потрапив до сфери інтересів загребського Динамо.