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Гріліш: ПСЖ перевершив наші очікування

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 12:05
Гріліш: ПСЖ перевершив наші очікування
Джек Гріліш
Getty images

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував поразку від ПСЖ в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів, через яку "містяни" мають всі шанси залишитись поза плейоф турніру.

Слова футболіста наводить Talksport.

"Це дуже дивна поразка, адже в інших сезонах ми дуже добре контролювали ситуацію в такі моменти. Я не знаю, із чим це пов'язано, але в період Різдва ми зазвичай демонстрували свій найкращий футбол.

Віддаю належне ПСЖ, адже вони перевершили наші очікування. Вони були краще та енергійніше за нас, більше, ніж ми очікували.

Я не маю на увазі нічого поганого, вчора вони були дійсно видатними. Париж повністю заслужив свою перемогу", – резюмував Гріліш.

Після сьомого туру Сіті знаходиться на 25 місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 8 очок.

В наступному матчі "містяни" зустрінуться із Брюгге на "Етіхаді". Поєдинок відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу з парижанами підбив Жузеп Гвардіола.

Гріліш Манчестер Сіті ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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