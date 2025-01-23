Гріліш: ПСЖ перевершив наші очікування
Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував поразку від ПСЖ в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів, через яку "містяни" мають всі шанси залишитись поза плейоф турніру.
Слова футболіста наводить Talksport.
"Це дуже дивна поразка, адже в інших сезонах ми дуже добре контролювали ситуацію в такі моменти. Я не знаю, із чим це пов'язано, але в період Різдва ми зазвичай демонстрували свій найкращий футбол.
Віддаю належне ПСЖ, адже вони перевершили наші очікування. Вони були краще та енергійніше за нас, більше, ніж ми очікували.
Я не маю на увазі нічого поганого, вчора вони були дійсно видатними. Париж повністю заслужив свою перемогу", – резюмував Гріліш.
Після сьомого туру Сіті знаходиться на 25 місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 8 очок.
В наступному матчі "містяни" зустрінуться із Брюгге на "Етіхаді". Поєдинок відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.
Раніше підсумки матчу з парижанами підбив Жузеп Гвардіола.