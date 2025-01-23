Гріліш: ПСЖ перевершив наші очікування

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував поразку від ПСЖ в матчі сьомого туру Ліги чемпіонів, через яку "містяни" мають всі шанси залишитись поза плейоф турніру.

Слова футболіста наводить Talksport.

"Це дуже дивна поразка, адже в інших сезонах ми дуже добре контролювали ситуацію в такі моменти. Я не знаю, із чим це пов'язано, але в період Різдва ми зазвичай демонстрували свій найкращий футбол.

Віддаю належне ПСЖ, адже вони перевершили наші очікування. Вони були краще та енергійніше за нас, більше, ніж ми очікували.

Я не маю на увазі нічого поганого, вчора вони були дійсно видатними. Париж повністю заслужив свою перемогу", – резюмував Гріліш.