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Вони були краще за нас: Гвардіола прокоментував болючу поразку від ПСЖ

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 10:25
Вони були краще за нас: Гвардіола прокоментував болючу поразку від ПСЖ
Жузеп Гвардіола
Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку від ПСЖ у матчі сьомого туру Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба "містян".

"У першому таймі вони мали свої моменти, ми мали. Ми забиваємо гол, через п'ять хвилин ПСЖ забиває.

Ми не змогли це контролювати, суперник був краще та швидше за нас. Треба прийняти цю поразку, адже перемогла сильніша команда.

Зараз ми маємо останній шанс пробитись у плейоф у поєдинку з Брюгге", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що матч восьмого туру Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Брюгге відбудеться 29 січня на "Етіхаді".  Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Раніше повідомлялось, що "містяни" завершують трансфер одного з лідерів Айнтрахта.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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