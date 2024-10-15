Це смішно говорити: Григорчук вперше прокоментував свою невдачу в Азербайджані

Колишній головний тренер Чорноморця Роман Григорчук вперше публічно висловився про своє звільнення з азербайджанського клубу Нефтчі, яке сталося минулого тижня.

Про це фахівець скзаав у ефірі Футбол 2.0 перед матчем Україна – Чехія.

"Користуючись нагодою, хочу сказати слова подяки керівництву Нефтчі. Я їхав у Азербайджан з одною ціллю, іншого навіть собі не уявляв – сподівався, що ми виграємо чемпіонат і будемо грати у Лізі чемпіонів. Тільки для цього я і їхав туди.

Це смішно говорити, але після 9 турів ми констатуємо факт, що Нефтчі не виграв жодного матчу. В такій ситуації прийняли взаємне рішення і воно не могли бути ніяким інакшим. Це наслідок тих результатів, які ми продемонстрували. Наразі я вже вдома, в Україні, а Нефтчі я бажаю всього найкращого та досягти своїх цілей.

Пріоритетно я хочу залишитися в Україні. Я і до цього хотів, ця поїздка в Азербайджан була просто якимось виключенням. Зізнаюся, я просто не планував, цей варіант виник і я його прийняв – уже сказав, з якими намірами, з якою надією я поїхав у Азербайджан.

Пріоритет для мене – це робота в УПЛ. Звичайно, хочеться реалізувати свої ідеї, хочеться, щоб це був проєкт, який спрямований на досягнення високих результатів. Дай Бог, так і станеться", – сказав Григорчук.