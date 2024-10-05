Григорчук: Вболівальники Нефтчі кричали на мою адресу погані слова – я на них не ображаюсь
Український фахівець Роман Григорчук відмовився коментувати чутки про свою відставку після поразки у 9 турі чемпіонату Азербайджану від Кяпаза (3:4).
Його слова цитує Azerisport.
"Поразка? Я в такому становищі... Не вірю, що це відбувається зі мною. Я ніби уві сні. Тому я відкладаю аналіз гри. Поки що не присвятив цьому навіть жодної хвилини.
Хочу прокоментувати події в кінцівці гри. Вболівальники висловлювали на мою адресу не дуже добрі слова. Я не ображаюся на них. Дякую їм за це терпіння.
Відставка? Я вже сказав, що я думаю. Ми не повинні обговорювати такі речі у залі прессконференцій", – сказав Григорчук.
Зазначимо, що Кяпаз до зустрічі з Нефтчі програв усі 8 матчів місцевого чемпіонату з різницею голів 2:21. "Нафтовики" під керівництвом українця за 9 поєдинків набрали лише 5 очок.
Нагадаємо, на тижні з'явилися чутки, що Нефтчі може запросити на посаду наставника титулованого турецького тренера Фатіха Теріма.