Григорчук: Вболівальники Нефтчі кричали на мою адресу погані слова – я на них не ображаюсь

Український фахівець Роман Григорчук відмовився коментувати чутки про свою відставку після поразки у 9 турі чемпіонату Азербайджану від Кяпаза (3:4).

Його слова цитує Azerisport.

"Поразка? Я в такому становищі... Не вірю, що це відбувається зі мною. Я ніби уві сні. Тому я відкладаю аналіз гри. Поки що не присвятив цьому навіть жодної хвилини.

Хочу прокоментувати події в кінцівці гри. Вболівальники висловлювали на мою адресу не дуже добрі слова. Я не ображаюся на них. Дякую їм за це терпіння.

Відставка? Я вже сказав, що я думаю. Ми не повинні обговорювати такі речі у залі прессконференцій", – сказав Григорчук.