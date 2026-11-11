Матч Першої ліги Чернігів – Інгулець вдруге не змогли дограти
Поєдинок восьмого туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27 між Черніговом та Інгульцем вдруге було перенесено на інший день.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок мав відбутися в неділю, 20 вересня. Проте через тривалу повітряну тривогу розпочати матч ніяк не вдавалося. Зрештою було ухвалено рішення перенести гру.
Утім, у середу, 11 листопада, зустріч, яка мала розпочатися об 11:30, також не вдалося розпочати.
"Матч перенесено через повітряну тривогу в Чернігівському районі та небажання гостей чекати відбою.
Про дату та час проведення матчу ПФЛ повідомляє додатково", – йдеться в повідомленні ФК Чернігів.
Зазначимо, що відбій повітряної тривоги в Чернігівському районі оголосили о 15:13.
Напередодні Вікторія здолала Агробізнес в останньому матчі 15 туру Першої ліги.