Матч Першої ліги Чернігів – Інгулець вдруге не змогли дограти

Поєдинок восьмого туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27 між Черніговом та Інгульцем вдруге було перенесено на інший день.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок мав відбутися в неділю, 20 вересня. Проте через тривалу повітряну тривогу розпочати матч ніяк не вдавалося. Зрештою було ухвалено рішення перенести гру.

Утім, у середу, 11 листопада, зустріч, яка мала розпочатися об 11:30, також не вдалося розпочати.

"Матч перенесено через повітряну тривогу в Чернігівському районі та небажання гостей чекати відбою. Про дату та час проведення матчу ПФЛ повідомляє додатково", – йдеться в повідомленні ФК Чернігів.

Зазначимо, що відбій повітряної тривоги в Чернігівському районі оголосили о 15:13.

Напередодні Вікторія здолала Агробізнес в останньому матчі 15 туру Першої ліги.