У Харкові розкритикували рішення Карпат про відмову дограти матч УПЛ

Директор департаменту маркетингу та медіа ФК Харків Павло Посохов відреагував на рішення перенести матч 12 туру УПЛ з Карпатами.

Про це функціонер розповів в Телеграм.

"Дуже прикрі відчуття. Карпати: 10:00: готові чекати до ночі, щоб зіграти сьогодні 15:00: Ми плануємо не чекати відбою. Навіщо поставити всі матчі на 13:00, щоб потім за рішенням однієї команди їхати додому о 15:00. Ця норма регламенту виглядає застарілою", – підсумував Посохов.

Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу і зрештою було ухвалене рішення про перенесення.

Дату догравання поєдинку визначить дирекція Української Прем'єр-ліги.

Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.

Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.