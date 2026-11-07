У Харкові розкритикували рішення Карпат про відмову дограти матч УПЛ
Директор департаменту маркетингу та медіа ФК Харків Павло Посохов відреагував на рішення перенести матч 12 туру УПЛ з Карпатами.
Про це функціонер розповів в Телеграм.
"Дуже прикрі відчуття.
Карпати:
10:00: готові чекати до ночі, щоб зіграти сьогодні
15:00: Ми плануємо не чекати відбою.
Навіщо поставити всі матчі на 13:00, щоб потім за рішенням однієї команди їхати додому о 15:00. Ця норма регламенту виглядає застарілою", – підсумував Посохов.
Матч було перервано на 47-й хвилині другого тайму через повітряну тривогу і зрештою було ухвалене рішення про перенесення.
Дату догравання поєдинку визначить дирекція Української Прем'єр-ліги.
Харків має 9 повних зіграних матчів і 21 очок в своєму активі, а Карпати набрали 19 балів за 11 ігор.
Раніше визначилась дата догравання матчу 11 туру Лівий берег – Буковина.